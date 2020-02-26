الجلد يسيطر على مجموعة Saint Laurent Paris للخريف

نقدم إليكم جديد مجموعة Saint Laurent Paris لخريف 2020، والتي تميزت بمزيج بين التسعينيات ورموز الدار الفرنسية الأيقونية.

وسيطر اللون الأسود على معظم الإطلالات وتضارب مع التدرّجات القوية مثل الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأصفر والبنفسجي.

وسيطر الجلد على التواجد بشكل واضح في التصميمات ليتربع على عرش الموضة في خريف 2020.

بالنسبة للإكسسوارات، برزت الأوشحة الحريرية التي تمّ اعتمادها حول العنق وجوارب النيلون الدانتيل، بالإضافة إلى القلائد والأحزمة التي تتخذ شكل سلاسل. أمّا الأقراط فأتت معظمها صغيرة على شكل مربعات. الأحذية تنوعت ما بين البوتس الطويل، البوتس الذي يصل إلى حدود الكاحل والستيليتو المقترن بحزام.

