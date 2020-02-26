الجلد يسيطر على مجموعة Saint Laurent Paris للخريف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 02:43 مساء

نقدم إليكم جديد مجموعة Saint Laurent Paris لخريف 2020، والتي تميزت بمزيج بين التسعينيات ورموز الدار الفرنسية الأيقونية.

وسيطر اللون الأسود على معظم الإطلالات وتضارب مع التدرّجات القوية مثل الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأصفر والبنفسجي.

وسيطر الجلد على التواجد بشكل واضح في التصميمات ليتربع على عرش الموضة في خريف 2020.

بالنسبة للإكسسوارات، برزت الأوشحة الحريرية التي تمّ اعتمادها حول العنق وجوارب النيلون الدانتيل، بالإضافة إلى القلائد والأحزمة التي تتخذ شكل سلاسل. أمّا الأقراط فأتت معظمها صغيرة على شكل مربعات. الأحذية تنوعت ما بين البوتس الطويل، البوتس الذي يصل إلى حدود الكاحل والستيليتو المقترن بحزام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا