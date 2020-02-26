عرض أزياء «إسلامي» في باريس

عرض أزياء دار «فردوس» للملابس الإسلامية في باريس في 25 فبراير 2020 (أ ف ب)

شهدت باريس عرض أزياء مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة «فردوس»، التي تملكها عائشة قديروفا ابنة الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الثلاثاء.

وشاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة سوداء وخمرية وبألوان أخرى، فضلا عن فساتين أعراس بيضاء في دار «لو ماروا» الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية، على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية، حسب «فرانس برس».

وقالت عائشة قديروفا للصحفيين «هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها». وأضافت أن «النساء المسلمات يدركن أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فساتين فردوس أنيقة وفخمة».

وحضر أكثر من 100 شخص عرض الأزياء وصفقوا بحرارة في ختامه. وأسست مدني قديروفا زوجة الزعيم الشيشاني دار «فردوس» للأزياء في 2009. وتولت ابنته عائشة إدارتها العام 2016.

وأتت «أمسية الموضة الشيشانية» هذه في إطار مبادرة «مواسم روسية»، التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية مع نحو 400 فعالية مقررة طوال السنة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وأوضح أليكسي ليبيديف مدير «مواسم روسية»، في بيان: «ندعم بفرح مبادرة دار فردوس للأزياء الهادفة إلى تعريف الباريسيين بإرث الشعب الشيشاني الثقافي».

وباشرت «مواسم روسية» موسمها الرابع بعد فعاليات في اليابان العام 2017 وفي إيطاليا في 2018 وفي ألمانيا العام الماضي.