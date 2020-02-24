جديد بربري لخريف 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 01:00 مساء

اختارت دار بربري أن تستعيد في مجموعتها الجديدة أجمل التصاميم التي ابتكرها المصمم ريكاردو تيسي منذ سنواته الأولى، حين بدأ مسيرته المهنية في عالم الأزياء كمصمم، استلهم أفكاره من الموسيقى والناس والرحلات التي قام بها حول العالم.

وقد حمل عرض بربري لخريف 2020 عنوان «ذكريات»، حيث أضاف لمسة من الابتكار التي تعود إلى الأماكن التي قصدها والناس الذين التقى به والذين ألهموه لتصميم هذه الأزياء الممزوجة مع رموز الدار وتوجهاتها وتصوّراتها، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

فأتت المجموعة غنية بالتصاميم المختلفة من بدلات نسائية وفساتين وقمصان وبلايز ومعاطف، وبرزت الألوان الهادئة بصورة خاصة في هذه المجموعة، حيث تم التركيز بشكل واضح على اللون البيج إلى جانب تدرّجات اللونين البني والكاميل، بالإضافة إلى بعض التصاميم بألوان الأحمر والزيتي والأسود. شاهدي في هذه الصور من أنوثة أجمل أزياء بربري خريف وشتاء 2020.

شاهدي معنا بعض التصاميم واستوحي منها إطلالتك.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
روسيا تنفي التخطيط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا
ليبيا
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
باشاغا لـ«بلومبرغ»: إذا طلبت واشنطن قاعدة في ليبيا فلن نمانع
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ