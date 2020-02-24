جديد بربري لخريف 2020

اختارت دار بربري أن تستعيد في مجموعتها الجديدة أجمل التصاميم التي ابتكرها المصمم ريكاردو تيسي منذ سنواته الأولى، حين بدأ مسيرته المهنية في عالم الأزياء كمصمم، استلهم أفكاره من الموسيقى والناس والرحلات التي قام بها حول العالم.

وقد حمل عرض بربري لخريف 2020 عنوان «ذكريات»، حيث أضاف لمسة من الابتكار التي تعود إلى الأماكن التي قصدها والناس الذين التقى به والذين ألهموه لتصميم هذه الأزياء الممزوجة مع رموز الدار وتوجهاتها وتصوّراتها، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

فأتت المجموعة غنية بالتصاميم المختلفة من بدلات نسائية وفساتين وقمصان وبلايز ومعاطف، وبرزت الألوان الهادئة بصورة خاصة في هذه المجموعة، حيث تم التركيز بشكل واضح على اللون البيج إلى جانب تدرّجات اللونين البني والكاميل، بالإضافة إلى بعض التصاميم بألوان الأحمر والزيتي والأسود. شاهدي في هذه الصور من أنوثة أجمل أزياء بربري خريف وشتاء 2020.

شاهدي معنا بعض التصاميم واستوحي منها إطلالتك.

