طريقة غسل الشعر دون شامبو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 02:13 مساء

يحتوي الشامبو على العديد من المواد الكيميائية، التي مع الاستخدام المستمر لها تتسبب في ضرر بالغ للشعر.

لذلك قرر العديد من الفتيات الاستغناء عن الشامبو وحمامات الكريم المضرة، والبدء في العناية بالشعر بشكل طبيعي، وفق «فستاني».

تعرفي على الطريقة الصحيحة لغسل الشعر دون شامبو:
١- اضيفي ملعقة كبيرة من بيكروبونات الصوديوم إلى كوب من الماء الدافئ وضعيها في زجاجة بلاستيكية فارغة. لأن ذلك سيكون هو بديل الشامبو بالنسبة لك. يمكنك زيادة الكمية بالشكل الذي يكفي شعرك أو عمل كمية كبيرة والاحتفاظ بها في زجاجة فارغة.

٢- رجي الزجاجة جيداً قبل الاستخدام، أضيفي كمية مناسبة على شعرك المبلل وابدأي في تدليك فروة الرأس جيداً وأطراف شعرك. اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بالماء.

٣- الآن حان وقت إنعاش الشعر والحصول على شعر قوي ولامع مع حمام الكريم الطبيعي. قومي بإضافة ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء.

٤- ضعي الخليط على أطراف شعرك ودلكيه جيداً، ثم اغسليه جيدا بالماء. (لا تقلقي بشأن رائحة الخل فهي ستزول بعد شطف شعرك على الفور).

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