تعرفي إلى فوائد زيت الأفوكادو للبشرة

زيت الأفوكادو أحد أهم المصادر العلاجية للبشرة (أرشيفية:انترنت)

يعد زيت الأفوكادو أحد أهم المصادر العلاجية للبشرة، حيث يعمل على ترطيبها ويحارب الالتهابات والتشقق والبثور والرؤوس السوداء، ويساعد على تجدد الخلايا.

وبشكل خاص يعد زيت الأفوكادو مثاليا للبشرة الجافة والحساسة، والفضل في هذه المزايا الجمالية يرجع إلى احتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية المهمة لصحة وجمال البشرة مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وحمض الأولييك وحمض اللينولييك وحمض البالميتولييك، وفق «هاوت.دي» الألمانية.

ويمكن استعمال زيت الأفوكادو لمواجهة البقع، التي تظهر على الجلد مع التقدم في العمر، حيث إنه يحتوي على مادة «ستيرولين»، التي تحارب التصبغات.