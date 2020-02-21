مكونات طبيعية للعناية بأظافرك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 09:49 صباحا

هناك العديد من المنتجات المتوافرة بالأسواق للعناية بأظافرك، لكن هذه المنتجات قد تكون مكلفة أو تحتوي على الكيماويات، التي تسبب تحسس البشرة، والبديل الأفضل لتلك المنتجات هو الحصول على المغذيات المقوية للأظافر من مصادرها الطبيعيَّة.
لذلك نقدم إليك قناعا منزليا يعمل على تقوية أظافرك وإطالتها في وقت قليل، تعرفي معنا إلى المكونات وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «الموضوع».

مقوي الثوم للأظافر ليساعد على تطويل الأظافر
المكونات:
فصان من الثوم.
ملعقتان من زيت القرنفل أو زيت الزيتون.
القليل من الفازلين.

طريقة التحضير:
قشري الثوم، ثم قومي بفرمه.
أضيفي زيت القرنفل أو زيت الزيتون للثوم المفروم.
أضيفي القليل من الفازلين.
اخلطي المكونات جيدًا بشوكة أو بالخلاط.
يستمر الخلط مدة 5-10 دقائق، أو حتى يتحول الخليط إلى سائل كريمي ناعم.
ضعي السائل في زجاجة بلاستيكية محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام:
- ضعي القليل من مقوي الثوم على قطع قطن نظيفة.
قومي بمسح أظافرك بهذه القطنة برفق.
- اتركي المقوي على أظافرك مدة 15-20 دقيقة.
- اغسلي يديكِ بالصابون والماء الفاتر.
بعد الانتهاء، ضعي طبقة من ملمع الأظافر وشاهدي أظافرك تتوهج.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا
دولى
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أطعمة تبطئ نمو السرطان