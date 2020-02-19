شينيد بيرك ظاهرة فريدة في عالم الموضة

شينيد بيرك في 16 فبراير 2020 خلال حضورها أسبوع الموضة في لندن (أ ف ب)

تسهم الأيرلندية شينيد بيرك في إيصال تصاميم الأزياء المختلفة إلى الجميع، من دون استثناء أي فئة من فئات المجتمع، لتستحيل هذه الشخصية المؤثرة، رغم قصر قامتها، اسما شهيرا في عالم الموضة.

ولقيت هذه الشابة (29 عاما) البالغ طولها 1.05 متر فقط، الأنظار في أسبوع الموضة في لندن، حسب «فرانس برس».

وكانت بيرك جالسة في الصف الأول خلال عرضَي فيكتوريا بيكهام وروكساندا، وكانت على مسافة بضع مقاعد من آنا وينتور، الوجه الأبرز في أوساط الموضة.

قبل بدء عرض فيكتوريا بيكهام، كانت بيرك ترتدي أزياء من تصميم مغنية فرقة «سبايس غيرلز» السابقة، وهي قميص أصفر مزين بزهرة سوداء، وتنورة بنية.

وتزخر خزانة ملابسها بالكثير من الملابس التي تحمل توقيع مصممين عالميين، وقالت: «لدي ثياب من ماركات غوتشي وبرادا وديور وبالنسياغا وكريستوفر كاين وبوربري».

لكن كيف انتهى الأمر بهذه المدرّسة من دبلن، على غلاف مجلة «فوغ» البريطانية؟

بدأت رحلتها في مارس 2017 من خلال «تيد توك»، وهي ندوات تعقد عبر الإنترنت لعرض الأفكار، بعد تقديمها خطابا بعنوان «لماذا يجب أن يشمل تصميم الأزياء الجميع».

وتضمّن حديثها العقبات التي واجهتها في حياتها اليومية في هذا العالم على كل الأصعدة، من ارتفاع الأقفال الموضوعة على أبواب المرحاض إلى مجموعة الأحذية المتوافرة التي لم تكن تناسبها.

ويبدو أن هذا الفيديو الذي تمت مشاهدته 1.4 مليون مرة، أسهم في إحداث بعض التغييرات.

وقالت بيرك: «يبدو أنها لحظة فكر فيها الأشخاص في التصاميم وإمكان وصولها إلى الجميع وفكروا في هذه الصناعة بطريقة مختلفة للمرة الأولى، لذلك كان هناك تقدم».

نجمة على غلاف «فوغ»

إلا أن بيرك لم تكتف بذلك، ففي أسبوع الموضة في لندن العام 2018، تقصدت التعرف إلى رئيس تحرير مجلة «فوغ» إدوارد إينيفول خلال عرض لدار «بوربري».

وانتهى بها المطاف على غلاف عدد المجلة لشهر سبتمبر 2019 باختيارها من المحررة الضيفة ميغن ماركل كواحدة من «أقوى 15 امرأة تعمل من أجل التغيير».

ابتكر كبار المصممين ملابس خصيصا لها، وهو شيء تعتبره «امتيازا كبيرا وشرفا»، إلا أن هذا الأمر لم يكن هدفها أبدا.

وأوضحت: «ما أريده فقط هو أن يفهم الناس أن الإعاقة هي نوع من التكيف مع متطلبات معينة، وهو أمر يدركه عالم الأزياء جيدا».

وهي لا تريد أن يقتصر الأمر على رمزية وجود أشخاص معوقين على منصة عروض الأزياء، فهي تريد تغييرا نُظميا طويل الأمد حتى «تستطيع أي فتاة قصيرة القامة مثلي أن تفهم أنها قادرة على العمل لحساب فيكتوريا بيكهام أو غوتشي».

وتدير بيرك مدوّنة صوتية تجري من خلالها مقابلات حول موضوع الهوية والاختلاف، وفق «فرانس برس».

وهي تعاونت أيضا مع «أوبن ستايل لاب» وهي منظمة تعمل على تصميم ملابس تجمع بين الأناقة والراحة للمعوّقين.

ولفتت بيرك إلى أن «الفكرة ليست بالضرورة أن تكون المجموعة قابلة للتسويق»، بل أن يتعلم المصممون الشباب أن يتعاملوا مع «أنواع مختلفة من الأجسام» وأن ينقلوا مهاراتهم إلى الشركات التي سيعملون فيها.

وتابعت أن «التغيير يجب أن يحدث على أعلى المستويات مع الرئيس التنفيذي والمديرين الفنيين وأيضا مع الجيل الجديد» من المصممين.

وقالت إن الطريق ما زال طويلا لتحويل «الصناعة الأكثر حصرية في العالم» لكنها متفائلة رغم ذلك. وختمت: «اعتقدت أنني سأكون مدرّسة طوال حياتي، وها أنا ذي هنا في أسبوع الموضة في لندن!».

