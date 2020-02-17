ماذا تعرف عن «ثورة» فيكتوريا بيكهام؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 10:15 صباحا
تصاميم من مجموعة فيكتوريا بيكهام تعرض خلال أسبوع لندن للموضة في 16 فبراير 2020 (أ ف ب)

أرادت فيكتوريا بيكهام إحداث «ثورة لطيفة» في أسبوع لندن للموضة، حسب قولها الأحد، حيث عرضت مع مجموعة أنيقة من الأزياء سهلة الارتداء.

وأوردت بيكهام في ملاحظات دونتها في كتيب المجموعة «أردت أن أوجه تحية إلى التقليد القائم مع تحدي الأعراف أيضا. أردت أن يكون لدي نزعة تخريبية بعض الشيء مع إبقاء الأناقة (..) هذا التلاعب اسميه ثورتي اللطيفة».

وتابعت «الشعور المهيمن يقوم على اتباع القواعد المرسومة بل اتباع حدسنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضمنت مجموعتها لخريف/شتاء 2020-2021 فساتين سوداء واسعة مع جزمات ضخمة وسروال واسع على شكل تنورة بمربعات، مع كنزة صفراء.

وكتبت نجمة البوب السابقة «تأثرت بأفكار مختلفة عن النساء وبنساء مختلفات وأطباع ولحظات مختلفة من دون أي قيود».

وسارت العارضات على أرضية عاكسة في قاعة «بانكويت هال» في حي وايتهال الراقي، مع ثريات ضخمة وسقف رسمه روبنز في العام 1636.

واختلطت زوجة نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بالحضور بعد انتهاء عرض الأزياء، مرتدية قميصا حريرا أبيض وسروالا عالي الخصر.

وحضر العرض زوجها وثلاثة من أولادها إلى جانب رئيسة تحرير مجلة «فوغ» النافذة آنا وينتور.

وبعد مشاركتها لسنوات في أسبوع نيويورك للموضة، عادت المغنية السابقة إلى لندن العام 2018 احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق ماركتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصبح «سلعة نادرة».. عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ