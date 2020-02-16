شاهدي إطلالة Adele الجديدة وتعرفي على حميتها الغذائية

شغلت المطربة Adele مواقع السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة خلال الأشهر الأخيرة واخذوا يتساءلون عن نوع الحمية الغذائية التي اتبعهتا، وأديل واحدة من النجمات التي كانت تسعى دائما لمحاربة السمنة المفرطة حتى توصلت إلى الوزن المثالي والكثيرون لم يتوقّعوا يوماً أن يروا أديل بهذه النحافة.

لذلك نقدم إليكِ بعض إطلالتها بعد خسارة الوزن ونوعية الحمية الغذائية التي اتبعتها وذلك وفقا لموع «جمالك».

بحسب المصادر، خسرت أديل حوالي 19 كيلوغراما، بفترة قصيرة بعد انفصالها عن زوجها. أما بالنسبة لمجمل الكيلوغرامات التي خسرتها منذ التزامها بالرجيم والتمارين الرياضية حتى اليوم، فصرّحت Lexi Larson، إحدى المعجبات بأديل، بأنها التقت المغنية البريطانية خلال إجازتها في جزيرة أنجيلا وقالت لها إنها خسرت ما يقارب 45 كيلوغراما.

كيف خسرت أديل الوزن بشكل كبير؟

في الواقع وبالعودة إلى العام 2015، خسرت أديل حوالي 27 كيلوغرما، بعدما قررت هي وزوجها السابق Simon Konecki، اتباع رجيم غنيّ بالخضار، الفاكهة والبروتين، بعيداً عن النشويات والسكريات.

كما أعلنت النجمة البريطانية آنذاك أنها أقلعت عن شرب كميات كبيرة من الشاي مع سكر وبدأت بممارسة رياضة الركض.

أما مؤخراً، فالكثير من المصادر أكّدت أن Adele لجأت إلى نظام يدعى Sirtfood الذي يرتكز على تناول مأكولات تحتوي على مادة السيرتوين أو Sirtuin، وهي مجموعة من 7 أنواع بروتينات، موجودة أصلاً في الجسم. وظائف هذه البروتينات الأساسية هي، تسريع عملية الأيض، التخفيف من الشهية، وحرق الدهون.

يقول إختصاصيو التغذية إن السيرتفود هو من الريجيمات التي تساعد على خسارة الوزن بسرعة.

كذلك، لا بدّ من الإشارة أن هذا الدايت لا يخفف من كمية العضلات في الجسم، بل على العكس يساعد على الحفاظ عليها وزيادتها بشكل بسيط.

كذلك، ولتعزيز فاعلية هذا الرجيم، من المهمّ التقيّد بالحصول على 1000 سعرة حرارية يومياً، في الفترة الأولى من الدايت، وزيادة الكمية تدريجياً.

ما هي المأكولات التي يجب تناولها في رجيم سيرتفود؟

هنالك مأكولات معيّنة يجب أن تحرصي على إضافتها إلى أطباقكِ الرئيسية، كونها تحتوي على بروتين السيرتوين. على سبيل المثال، إن رغبتِ بتناول السمك، أضيفي إليه المكوّنات الغنيّة بالبروتين المذكور، أو احرصي على تناول السلطة الغنية بالكرنب، حبوب الصويا، المعدنوس.

كذلك تجدين على رأس لائحة المأكولات المسموحة في دايت سيرتفود، الشوكولا الداكنة فهي تحتوي على كمية من منشطات السيرتوين

المأكولات التي يجب تناولها في رجيم سيرتفود هي:

الكرنب

الفراولة

البصل

حبوب الصويا

البقدونس

زيت الزيتون

شاي الماتشا الأخضر

الكركم

الجرجير

توت

نبات الكبر

قهوة

الشوكولا الداكنة

أضيفي هذه المكوّنات على أطباقكِ، على أن تكون وجباتكِ صحيّة وغير دسمة.

ابتعدي عن المأكولات الغنية بالدهون، الملح والسكر. لتعزيز فاعلية هذا الرجيم أيضاً، يمكنكِ أن تلجئي إلى العصائر الخضراء الغنية بالسيرتوين، لتشربيها على شكل وجبة خفيفة. ستحدّ من الشعور بالجوع وتحرق الدهون.

في حال التزمت بهذا الرجيم، من المفترض أن تخسرين حوالي 3.5 كيلوغرام في الأسبوع الأول من الدايت.

