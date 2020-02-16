مروة نور الدين: «آخر موضة» يشهد طفرة في عالم الأزياء هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 02:32 مساء
رئيسة مهرجان «أخر موضة» مروة نور الدين (خاص لـ بوابة الوسط)

تقام فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «آخر موضة» في الفترة من 29 فبراير وحتى 1 مارس، وذلك بتكريم عدد من نجمات ونجوم الفن والإعلام داخل أحد فنادق التجمع الخامس (شرق القاهرة).

ومن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان محمد نور وهدى وراندا البحيري ودوللي شاهين ونرمين ماهر.

ويتسم المهرجان بعروض أزياء لمجموعة كبيرة من أزياء الربيع والصيف التي ينفرد بها مصممو الأزياء في هذا المهرجان وعرضها لأول مرة في مصر.

وقالت مروة نور الدين رئيسة المهرجان إن هذه الدورة تشهد طفرة في أحدث التصميمات الخاصة بموديلات ربيع وصيف 2020 وظهور تصميمات جديدة بروح مختلفة، ويشهد عرض الأزياء تصميمات أكثر جراءة من حيث تركيب الخامة والجودة والأفكار المتميزة والإطلالات التي سيظهرها مصممو الأزياء في المهرجان.

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