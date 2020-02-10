يسرا في حفل «أوسكار» بإطلالة فرعونية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 12:35 مساء
يسرا في حفل الأوسكار (الإنترنت)

نشرت النجمة المصرية، يسرا، صورة لها عبر حسابها على «انستغرام»، الأحد، وهي ضمن لجنة التحكيم، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار، كما نشرت صورا لها وهي على ممر المشاهير بهوليود.

وظهرت الممثلة الشهيرة بفستان لزهير مراد، أحد قطع المجموعة المستوحاة من الحياة الفرعونية، مع قلادة ذهبية على شكل كف.

وتميز فستان يسرا بلونيه الأبيض والذهبي، مع فتحة الصدر والمستوحاة من شعاع الإله رع، أو الأكتاف العالية والأكمام المفتوحة التي ميزت أزياء الفراعنة والمستوحتة من أجنحة الإله حورس، وكذلك كانت التنورة، بثنياتها المميزة معبر عن ثقافة الفراعنة، حسب «الوطن».

وتشهد أوسكار لأول مرة مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المصريين المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

يسرا في حفل الأوسكار (الإنترنت)
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