تعرفي على الفرق بين الكريم والسيروم

يعتبر كلّ من السيروم والكريمات من المستحضرات الضرورية للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها، إلّا أنّ البعض يجهل فوائدها تماماً كما الفرق بينها.

اليوم نوضح لك خصائص كل منهما و الفرق بينهما تعرفي معنا على هذه الخصائص وفقا لموقع «أنوثة».

ما هو الكريم وما خصائصه؟

- يتميّز الكريم بتركيبته الكثيفة في معظم أنواعه والمختلفة تماماً عن تركيبة السيروم الذي يكون خفيفاً أكثر ويدخل بسرعة الى مسام البشرة. الا انّ الكريم كما السيروم متوفّران بمجموعات متنوّعة حسب حاجة البشرة: الترطيب، مكافحة الشيخوخة، ازالة البقع...

- لا يمكن إستبدال الكريم بالسيروم فهو ذات خصائص مختلفة تماماً عنه، ومكملة لدوره وخصائصه في الوقت عينه.

- ترتكز تركيبة الكريمات على نسبة عالية من الماء والزيوت التي توفّر رطوبة عالية للبشرة، وتساهم في الحفاظ على ليونتها وحيويتها.

- تستخدم كريمات العناية بالبشرة مرّة أو مرّتين يومياً، على خلاف السيروم الذي قد يستعمل لمرات معدودة أسبوعياً وذلك تبعاً لخصائصه ودواعي إستخدامه.

ما تعريف السيروم وما فوائده؟

- تعتمد تركيبة السيروم على الزيوت، الجزئيات الصغيرة والمكونات النشطة التي يسهل عليها إختراق الجلد والتغلغل فيه، ما يجعلها مثالية لمحاربة عوامل الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة وشبابها.

- يطبّق السيروم بعد تنظيف البشرة بعمق وإستخدام التونر، كما يستحسن بعده إستعمال الكريم المرطب.

- يلعب السيروم دوراً أساسياً في الحدّ من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، كما يساعد على إصلاح الخلايا التالفة، يضيّق المسامات ويساهم في توحيد لون البشرة.

- السيروم هو مستحضرأساسي ذات خصائص مهمة للعناية بالبشرة، وهو متوفّر بأنواع وتركيبات متعددة تناسب مختلف أنواع البشرة.

