احذري هذا العدو اللدود لشعرك

(أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Women’s Health» أن الغسل المتكرر عدو لدود للشعر، إذ يتسبب في جفاف فروة الرأس، والشعر، وتقصفه وفقدانه اللمعان والبريق.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يجب غسل الشعر بالشامبو بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، مع إمكانية استعمال الشامبو الجاف Dry Shampoo في بقية أيام الأسبوع، وفق موقع «24».

وبشكل عام، تنصح «Women’s Health» بشامبو خالٍ من السيليكون، والكبريت، والبارابين، لإضرار هذه المواد الفعالة بالشعر، فالسيليكون يجعل الشعر أكثر دهنية، بينما تتسبب الكبريتات في جفافه، وتقصفه، وفي حكة فروة الرأس، أما مادة البارابين فتحوم حولها شبهة المادة المسرطنة.