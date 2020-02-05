300 ألف دولار للحصول على ساعة بوغاتي

كثير من الأشياء تحتار في الاختيار بينها، لكن ماذا لو كان لك حق الاختيار بين امتلاك سيارة رولز رويس أو ساعة بوغاتي؟

لكن لو علمت أن هذه الساعة «بوغاتي 390» لم يرتد اثنان مثلها، فربما عليك اقتناص إحدى النسخ الخاصة منها، التي تأتي بقيمة 300 ألف دولار أي ما يقرب من ثمن سيارة رولز رويس جديدة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتشتهر الشركة الفرنسية بفخامة سياراتها وقدراتها الخارقة، لذا عندما قررت اقتحام عالم الإكسسوارات الرجالي، فإنها قدمت ساعة فاخرة ذات مواصفات خاصة وفقاً للعميل مستوحاة من السيارة الخارقة بوغاتي شيرون.

لذا فإن هذه الساعة فريدة من نوعها وتمتلك تصميما مميزا للغاية، وتأتي بوزن خفيف، حيث من يضعها على معصمه لن يشعر بوزنها على الإطلاق، أي سيتحكم بالمقود بسهولة ويشعر بلذة القيادة.

