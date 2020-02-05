شالات شتوية من مجموعات شتاء 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 10:46 صباحا
مع انخفاض درجات الحرارة، نحتاج إلى أكسسوارات توفر لنا الدفء، لكن في الوقت نفسه تكون أنيقة وتعزز من جمال اللوك. لذا اخترنا لكِ في هذا الألبوم مجموعة صور لشالات شتوية من مجموعات شتاء 2020 لكي تستوحي منها بما يتناسب مع إطلالتكِ.
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