جديد جورجيو أرماني لربيع وصيف 2020

تغوص دار جورجيو أرماني في عالم الخيال، وتسرح باستمرار في بحور الألوان لتجمعها في تصاميم مبتكرة وصاخبة وجريئة من جهة، وناعمة وراقية وفاخرة من جهة أخرى.

وفي مجموعة الدار الجديدة لربيع وصيف 2020، وجّهت أرماني تحية إلى تقنية إيكات الإندونيسية التي تعمل على دمج الألوان بطريقة سحرية تضفي الحياة إلى التصاميم والقصات.

وجاءت مجموعة أرماني غنية بالألوان الحيوية، فجمعت بين الألوان الهادئة كالزهري والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح من جهة، وبين الألوان الصاخبة والقوية كالأحمر والأزرق الملوكي من جهة أخرى.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتكِ.

