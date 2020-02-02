كل ما تريد معرفته عن الـ«Lash Lift»

أبسط الطرق لتغيير مظهرك هي الرموش، فبعد تغييرها وزيادة كثافتها أو رفعها للأعلى، ستبدو عيناكِ أكثر إشراقًا وانفتاحًا على الفور، مما يجعلك تبدين أكثر شبابًا، إضافة إلى ذلك، سوف تحصل رموشك على مظهر مثير وارتفاع لافتين، فهذا دور الماسكارا ولكن هناك الآن حلا مستمرا لوقت طويل.

ما هو Lash Lift أو رفع الرموش؟

رفع الرموش يجعل رموشك تنحني للأعلى، ويتركها تبدو أطول، ويعطي عينيك مظهرا أكثر انفتاحًا وإشراقًا، وفي الوقت نفسه، يشبه لون الرموش صبغة الحاجب، ومع ضع عدة طبقات من الماسكارا، ستظهر رموشك أغمق وأكثف، لافت للنظر بشكل خاص لمن لديهن رموش شقراء أو حمراء طبيعية.

رفع الرموش VS امتدادات الرموش

امتدادات الرموش Lash Extensions هي واحدة من أكثر الطرق المشهورة لتطويل الرموش ولكن بشعيرات إضافية يتم لصقها مع رموشك الأصلية، أثناء تركيبها، سيقوم خبير التجميل باللصق بصمغ خاص لكن احتمالية أن يلتصق الرمش المزيف برمشك الطبيعي ويتم إزالتهما كبيرة جدا، فستخسرين الطبيعي! يتم وضع من 80 إلى 140 رمشا لكل عين.

بناءً على كيفية تركيب الرموش، سيتغير شكل عينيك، وستكون رموشك الحالية أطول وأكثر اكتمالًا، النتائج عادة ما تستمر من أربعة إلى ستة أسابيع، في حين أن امتدادات الرموش يمكن أن تعطي مظهرًا مميزا، فإنها تتطلب رعاية أقل بكثير وتستمر لعدة أسابيع، والعلاج نفسه أسرع وأرخص، ولكنها يمكن أن تجعل رموشك الطبيعية أكثر هشاشة، في حين أن رفعها فقط Lash Lift ليس له أي تأثير سلبي.

Lash Lift قبل وبعد

سيحدد شكل رموشك واتجاهها وسماكتها مدى تأثير عملية رفع الرمش Lash Lift، إذا كانت رموشك مستوية أو تشير إلى الأسفل، ستجدي الفرق كبيرًا بعدها، تلاحظ معظم النساء أن عيونهن تبدو أكثر وسعًا وأكثر إشراقًا وأصغر سنًا وأكثر استيقاظًا.

كيف تتم عملية Lash Lift وتستمر لمتى؟

رفع الرمش هو علاج كيميائي، أولًا، سيناقش أخصائي التجميل النتيجة النهائية التي تريدها معك، على سبيل المثال، الرموش المنحنية الإضافية أو تأثير عين القط Cat's Eye، بعد ذلك، سوف يقومون بتنظيف وفصل الرموش العلوية والسفلية، سيتم تثبيت الرموش العلوية على رقعة سيليكون على جفنك وتمشيطها في مكانها.

تعمل هذه العملية باستخدام محلول كيميائي يكسر الروابط في الرمش، مما يسمح له بتغيير الشكل بعد بضع دقائق، تستمر النتائج من ستة إلى ثمانية أسابيع، اعتمادًا على دورة نمو الرمش.

كيفية الاعتناء بالرموش بعد عملية Lash Lift

تجنب الماء والبخار ومكياج العين ومزيل الماكياج لمدة 24 ساعة بعد الرفع، كما هو الحال مع أي علاج دائم، يمكن أن يؤدي التعرض للرطوبة مباشرة بعد ذلك إلى تدمير النتيجة. بعد مرور 24 ساعة، يمكنك علاج رموشك كالمعتاد، ليست هناك حاجة لتغيير روتين المكياج أو التوقف عن تطهير وجهك، كما ينصح بعض المتخصصين باستخدام علاج تكييف مثل زيت جوز الهند للحفاظ على صحة رموشك بعد التغذية.

هذا المحتوى من ليالينا