نسقي الحزام مع فساتين السهرة على طريقة إيلي صعب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 01:56 مساء

عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، من خلال مجموعته الجديدة بأسبوع موضة الهوت كوتور بباريس لربيع وصيف 2020، أشكالا متنوعة من الإكسسوارات ونسق كل قطعة منها بشكل مختلف وجذاب مع فساتين السهرة.

وفي مجموعة إيلي صعب عادت الأحزمة لتسيطر على موضة الإكسسوارات من جديد هذا العام، وفق «فستاني».

واستخدم صعب أشكالا متنوعة من الأحزمة، وهذه طريقة تنسيقها:
ارتدي الحزام العريض بنفس لون فستان السهرة، إن كنت ترغبين في خصر محدد ومظهر أكثر طولا.
يمكنك ارتداء الحزام الفيونكة مع فستان السهرة المطرز. ولكن احرصي على أن يكون بلون مختلف عن الفستان الأساسي. وذلك حتى يبدو واضحا ولا يختفي وسط تفاصيل الفستان.
إن كنت ترتدين فستانا مطرزا، وترغبين في لمسة بسيطة تجعله أكثر هدوءا، اختاري حزاما رفيعا بدرجة تتماشى مع لون الفستان.
ومع الفساتين ذات فتحة صدر على شكل حرف V عميقة، اختاري الحزام العريض.

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