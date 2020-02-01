نسقي الحزام مع فساتين السهرة على طريقة إيلي صعب

عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، من خلال مجموعته الجديدة بأسبوع موضة الهوت كوتور بباريس لربيع وصيف 2020، أشكالا متنوعة من الإكسسوارات ونسق كل قطعة منها بشكل مختلف وجذاب مع فساتين السهرة.

وفي مجموعة إيلي صعب عادت الأحزمة لتسيطر على موضة الإكسسوارات من جديد هذا العام، وفق «فستاني».