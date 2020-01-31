تصاميم نهارية لمجموعة «Valentino» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 09:52 صباحا

قدّمت دار «Valentino» مجموعتها للخياطة الراقية لربيع 2020 في اليوم الثالث من أسبوع الموضة الباريسي. مجموعة مستوحاة من أعمال المحلل النفسي السويسري Carl Jung، وتحاكي الأحلام، اللاوعي والانفتاح وذلك وفقا لموقع «جمالك».

تميزت هذه المجموعة بالإطلالات ذات الأسلوب الغامض، كأنها لغز مخفي عن العالم الخارجي. هذه اللمسة برزت بشكلٍ لافت في التصاميم، سواء من ناحية قصّاتها أو الزخرفات التي زيّنتها أو من جهة لوحة الألوان بالأبيض، الأسود والأحمر.

المجموعة انطلقت بتصاميم تتماشى مع الإطلالات النهارية ذات أسلوب منمّق: تنانير ميدي ذات قصّة واسعة أو ضيّقة مرفقة بفتحة من الأمام، سراويل من القماش رسمية بالإضافة إلى بلايز حريرية مطرّزة. أمّا السترات فأتت بعدّة أشكال مثل البليزر الطويلة والقصيرة إضافة إلى الجاكيت ذات الأسلوب الشبابي.

أمّا القسم الثاني، فتميّز بالإطلالات الأكثر جاذبية التي تتماشى تماماً مع السهرات. لفتتنا الفساتين بقصّة حورية البحر والتي تتّسم بالذيل الطويل والأكتاف المكشوفة، إضافة إلى الطبعات المستوحاة من الخيال التي رافقت الفساتين والكاب ونقشة نقاط البولكا العصرية.

سيطرت على مجموعة الألوان الكلاسيكية مثل اللون الأبيض والأسود إلى جانب الألوان القويّة مثل الأزرق، والزهري، والأحمر، والأخضر والأصفر النيون.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتك.
 

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