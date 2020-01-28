كل ما تريدين معرفته عن تقنية الـ«BB Glow»

«BB Glow» تقنية انتشرت بشكل قوي أخيرًا في عالم التجميل لتوحيد لون البشرة وإعادة نضارتها.
لذلك نقدِّم إليكِ بالفيديو كل ما تريدين معرفته عن هذه التقنية وفوائدها وأضرارها.. شاهدي معنا الفيديو وفقًا لقناة الدكتور محمد الناظر «يوتيوب».
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