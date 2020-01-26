طرق علاج قشرة الشعر للمحجبات

تعاني الكثيرات من المحجبات من مشكلة القشرة المرافقة للشعر المغطى بشكل كبير، وقشرة الشعر هي فتات أو رقائق بيضاء ناتجة عن سقوط خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس.

ويعد هذا الأمر طبيعيا أن يحدث ولكن في حال كانت كمية القشرة الناتجة كبيرة جدًا وزائدة على الحد الطبيعي فإنها تصبح مشكلة وتجب معالجتها، إضافة إلى أن القشرة تسبب الحكة للشخص، ولا سيما شكلها المحرج والمزعج وذلك وفقا لموقع «بشرتك».

أسباب ظهور قشرة الشعر

قسم أخصائيو العناية بالبشرة الأسباب التي تؤدي لحدوث قشرة إلى نوعين:

أسباب داخلية:

- وهي نتيجة لحدوث خلل في هرمونات الجسم، أو أن هناك حساسية لدى الشخص من أحد أنواع الأكل ومنها المحار، وهناك أيضًا سبب مهم ألا وهو تناول الأطعمة ذات المستوى العالي من الدهون أو السكريات أو استخدام جل الشعر لفترة طويلة وبكثرة.

أسباب خارجية:

- وهي نتيجة للاستخدام المفرط لصبغات الشعر أو كريمات تثبيت الشعر المختلفة بأنواعها، وهناك عامل مهم ألا وهو تغيير المناخ خاصة في فصل الشتاء، وعدم غسل الشعر بانتظام يزيد من فرصة الإصابة بقشرة الشعر.

أعراض قشرة الشعر

- تعرض فروة الرأس للجفاف أو أن فروة الرأس بطبيعتها دهنية.

الحكة الدائمة.

- ظهور فتات صغيرة الحجم لونها أبيض في فروة الرأس.

يقسم علاج الشعر من القشرة إلى نوعين:

العلاج الطبي:

- ويكون ذلك بمراجعة الطبيب لتشخيص الحالة وهو يقوم بإعطاء الأدوية وصرفها لعلاج القشرة.

العلاج المنزلي:

- ويكون ذلك باستخدام المواد الطبيعية أو تحضير وصفة طبية في المنزل من شأنها تساعد في التخلص من القشرة.

هناك عدة وصفات يمكن تحضيرها في المنزل للتخلص من القشرة نهائيًا ومنها:

زيت الزيتون وزيت اللوز

- يتم مزج كمية متساوية من كلا الزيتين ثم تدليك فروة الرأس بهما لمدة خمس دقائق، وتكرر هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع حتى ترى نتيجة.

إكليل الجبل

- نضع أربع قطرات من زيت إكليل الجبل على اليدين ثم ندلك فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع ومن ثم نترك الزيت لعدة ساعات على الشعر قبل غسله.

حليب الجوز

- نخلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون بكمية مناسبة ثم نضيف كمية من الماء الساخن ونخلط المكونات جيدًا ثم نضعه على الشعر ونتركه فترة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر بعد مرور نصف ساعة على ترك الزيت على الشعر.

