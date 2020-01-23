ابنة سيندي كروفورد عضو لجنة تحكيم مهرجان «إييار» للأزياء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 12:17 مساء
عارضة الأزياء الأميركية كايا غيربر تعرض فستان زفاف لدار «جيفنشي» في باريس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)

ستشارك عارضة الأزياء الأميركية المراهقة كايا غيربر في لجنة تحكيم أحد أبرز مهرجانات الأزياء وأكثرها شهرة، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وكانت غيربر البالغة من العمر 18 عاما، وهي ابنة عارضة الأزياء السابقة سيندي كروفورد، واحدة من نجوم أسبوعي الموضة في باريس اللذين ينتهيان مساء الخميس، وفق «فرانس برس».

وستكون غيربر بين لجنة تحكيم مهرجان «إييار» للأزياء في الريفيرا الفرنسية في نهاية أبريل لتقديم إحدى الجوائز الكبرى لأحد المصممين الشباب الصاعدين.

وأثارت المراهقة تعليقات إعجاب كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما عرضت فستان زفاف مذهل لدار «جيفنشي» مساء الثلاثاء.

وسيرأس لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام بين الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 29 منه المصمم الإيرلندي الشمالي جوناثان أندرسون، الذي يملك دار «جيه دبليو أندرسون» إضافة إلى كونه المدير الفني لدار «لويفي» الإسبانية.

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