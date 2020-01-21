استوحي إطلالتك من ملكة هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 10:38 صباحا

انتشرت مؤخرا صور للملكة مكسيما ملكة هولندا على مواقع التواصل الاجتماعي ولقبوها بملكة الإطلالات الأنيقة والألوان المبهجة والابتسامة العفوية، لذلك نقدم إليكِ مجموعة من صور إطلالتها لتستوحي منها ما يتماشى معكِ وتظهري بصورة جميلة دوما كالملكات.


 

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