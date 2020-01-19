ماء البصل وزيت الزيتون لشعر كثيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 04:12 مساء

عند رؤية بعض الخصلات تتساقط عند تمشيط الشعر أو الاستحمام تشعر المرأة بالفزع والخوف، لهذا نُقدِّم لكِ وصفة طبيعية لتكثيف الشعر من أجل إعداد قائمة كبيرة عن أفضل الخلطات الطبيعية لتكثيف الشعر وتطويله.

وتتكون هذه الوصفة من ماء البصل وزيت الزيتون، فتعرفي معنا على طريقة تطبيقها حسب «فستاني».

يعد زيت الزيتون أحد العناصر التي يمكن أن تساعدكِ في تكثيف الشعر وتقويته بسرعة، كما أنه يعالج الكثير من مشاكل الشعر مثل القشرة والتقصف والضعف لأنه يحتوي على أحماض الأوميغا 3 وفيتامين E الذي يساعد في تطويل وتنعيم وتغذية الشعر، أما ماء البصل فله تأثير رائع على الشعر لأنه يعزز نموه بطريقة طبيعية.

طريقة التطبيق
امزجي ٣ ملاعق كبيرة من ماء البصل مع ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ضعي الخليط على فروة الرأس ثم قومي بتدليكها بحركات دائرية لمدة ١٥ دقيقة.
اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو جيدًا.
تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

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