تخلصي من الكلف في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 09:45 صباحا

أحيانًا تعاني البشرة النمش والكلف والتصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة المؤقتة.

ويسهم التعرّض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضًا، وفق «بشرتك. كوم».

وإليك طريقة لعلاج النمش والكلف في أسبوع:
امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من خل التفاح. امزجي جيدًا ومن ثم ضعي المزيج على وجهكِ، وتجنبي ملامسة العينين. انتظري ما لا يقل عن أربعين دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الدافئ فالبارد وامسحي الوجه بقطنة مغمسة بعصير الليمون. واظبي على هذه الخلطة مدة أسبوع كامل، وتجنبي خلاله الخروج تحت أشعة الشمس.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الأديب عبدالله محمد القويري
ثقافة وفن
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة