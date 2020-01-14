بالفيديو: علاج تقصف الشعر

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة تقصف الشعر بسبب استخدام مجفّف الشعر بكثرةٍ، أو عند تعريض الشعر للمواد الكيميائية بكثرة، أو نتيجة التلوث وتغير المناخ.

يعتمد علاج تقصف الشعر بشكل كبيرة على سرعة التعامل مع تلفه بتحديد الأسباب واختيار الطرق المناسبة لكل شعر حسب نوعه، في حين يكون قص الأطراف هو الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لأي نوع من أنواع الشعر حيث إن قص الأطراف بشكل دوري يساعد على تحفيز نمو الشعر مرة أخرى بشكل طبيعي وصحي، وإذا كنتِ جريئة أكثر فيمكنك المبادرة بقص الجزء التالف بالكامل والبدء في رعاية صحية لشعرك.

نقدم إليكِ بالفيديو طرق التخلص من هذه المشكلة تماما وفقا لقناة دكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».