أسباب لظهور البقع البيضاء على بشرتك

يشكل ظهور البقع البيضاء على البشرة أحد المشاكل الجلدية الشائعة والمزعجة، تعرفي معنا إلى أسباب هذه المشكلة، وحاولي علاجها وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

- تعتبر الإصابة بمرض البهاق من أبرز الأسباب المؤدية إلى ظهور البقع البيضاء على البشرة، إذ يطال الخلايا الصبغية المسؤولة عن إفراز مادة الميلانين. ويحفز البهاق ظهور بقع بيضاء ذات أشكال غير منتظمة على مستوى البشرة.

- غالبا ما يؤدي تلف الجلد الناتج عن الحروق أو الالتهابات إلى ظهور بقع بيضاء مكان الإصابة، إلا أنه يمكن الحد أو التخلص منها، بعد استشارة طبيب الجلد الذي سيطبق الخطوات الطبية اللازمة.

- يمكن أن تترافق الإكزيما وهي عبارة عن طفح جلدي يسبب الاحمرار والحكة، مع ظهور بقع بيضاء على البشرة. ويسهل معالجة هذه الحالة عبر استشارة طبيب الجلد واتباع العلاج المناسب للتخلص من الإكزيما والحد من آثارها السلبية على الجلد.

- يعد سوء التغذية من الأسباب التي قد تحفز ظهور البقع البيضاء على البشرة، إذ يؤدي نقص بعض المعادن في الجسم على غرار الزنك والفيتامينين «أ»، و«سي» إلى جفاف البشرة ومن ثم تشكّل هذه البقع. ومن الضروري هنا التركيز على الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات.

- يؤدي التعرض الكثيف لأشعة الشمس الحادة إلى جفاف البشرة وتقشّرها بشكل ملحوظ، مما يعزز ظهور هذا النوع من البقع عليها، خصوصا عند أصحاب البشرة السمراء. ونشير هنا إلى ضرورة تطبيق الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل واستخدام الكريم المرطب يوميا بغية الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من آثار الجفاف السلبية.

