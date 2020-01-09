نصائح لمحاربة جفاف البشرة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 12:28 مساء
نصائح لمحاربة جفاف البشرة في الشتاء (أرشيفية:انترنت)

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى معاناة الكثير من الأشخاص من جفاف البشرة خلال فصل الشتاء.

وأكد الطبيب الألماني كريستوف ليبش أن هذا الأمر لا يدعو إلى القلق، ولكنه يتطلب عناية جيدة بالبشرة خلال فصل الشتاء، وفقا لموقع «24».

وأوضح الطبيب الألماني: «يتوقف الجسم عن إنتاج الزهم والدهون في ظل درجات الحرارة، التي تقل عن سبع درجات مئوية»، وتعتبر هذه الدهون مهمة لحماية البشرة من الجفاف، وعادة ما يساعد هواء التدفئة الجفاف على زيادة جفاف البشرة.

وللتغلب على جفاف البشرة نصح الطبيب الألماني بمراعاة توافر رطوبة كافية في المنزل، مع شرب الكثير من السوائل، ولكن هذه التدابير وحدها لا تكفي لاستعادة ليونة البشرة ونضارتها، ولذلك نصح باللجوء إلى العناية الإضافية بالبشرة من خلال استعمال الكريمات الغنية بالدهون بصورة منتظمة، لأنها تعمل على إمداد البشرة بالدهون وتساعد على نضارتها على المدى الطويل.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن المستحلبات تساعد الجسم على الشعور بنداوة البشرة في بادئ الأمر، إلا أنها غالبا ما تمتص الرطوبة من الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تأثير عكسي.

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