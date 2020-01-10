كريم الشيا لشد البشرة وعلاج التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 09:05 صباحا

مع التقدّم في السنّ يبدأ مستوى الكولاجين في البشرة بالانخفاض، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم في منزلك لشد البشرة ومحاربة التجاعيد بمكونات طبيعية دون تدخل كيميائي وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكوّنات وطريقة التطبيق
5 ملاعق من زبدة الشيا، والتي تحتوي على الفيتامينات a وe وf التي تساعد في شدّ البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين لمحاربة التجاعيد.
- ملعقتان من زيت اللوز
- ملعقة من زيت جوز الهند
- كبسولة من الفيتامين e
- امزجي المكوّنات معاً، ثم أذيبي المزيج بالمايكرويف لمدة 30 ثانية دعي المزيج ليجمد من جديد قبل استخدامه يومياً.
 

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