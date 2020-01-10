كريم الشيا لشد البشرة وعلاج التجاعيد

مع التقدّم في السنّ يبدأ مستوى الكولاجين في البشرة بالانخفاض، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم في منزلك لشد البشرة ومحاربة التجاعيد بمكونات طبيعية دون تدخل كيميائي وذلك وفقا لموقع «جمالك».