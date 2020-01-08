كونتور الأنف خطوة بخطوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 12:12 مساء

من أكثر طرق الكونتور التي تحدث تغييرًا بملامح الوجه هي كونتور الأنف بالمكياج، وذلك لجعل الأنف أصغر وأرفع، تعرَّفي معنا على الطريقة بالخطوات لتحصلي على إطلالة جميلة وأنيقة دومًا، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».
أنتِ بحاجة إلى:

فاونديشن أو كونسيلر باللون الداكن، أو كريم مخصص للكونتور باللون البني.
فاونديشن أو كونسيلر باللون الفاتح، أو كريم مخصص للهايلايت باللون الفاتح.
بودرة تثبيت حرة باللون الفاتح.
بودرة بلون الوجه.
فرشاة متوسطة للدمج.
إسفنجة أو بلندر للمكياج.

طريقة عمل كونتور الأنف:
- حددي أطراف الأنف بواسطة كريم الكونتور أو الفاونديشن الداكن. مرري الريشة على الزوايا التي تريدين إخفاءها وتصغيرها في الأنف بخط جالس.
- طبقي الهايلايتر عند الأطراف التي لم تضعي عليها اللون الداكن. هذه الخطوة تساعدكِ على إبراز الزوايا الجميلة في الأنف، وتعمل على خلق وهم بواسطة تعاكس الألوان.
- ادمجي بالفرشاة للتخفيف من حدة الخطوط.
- ثبتي طرفَي الأنف ببودرة حرة، لتثبيت الهايلايت وإبرازه أكثر.
- ادمجي جيدًا الألوان بواسطة إسفنجة البلندر للحصول على نتيجة طبيعية.
- كخطوة أخيرة، طبقي البودرة المطابقة للون بشرتك بنعومة على الأنف بكامله، وذلك للحصول على كونتور ناعم وطبيعي.
 

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