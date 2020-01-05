أقنعة الخضراوات لبشرة مثالية

تحلم كل امرأة وفتاة ببشرة مثالية، ومن أجل هذا الغرض تنفق الكثير من المال، لكن الحل قد يكون أبسط من ذلك.

هنا نقدم لك مجموعة من الأقنعة التي تعتمد على الخضراوات التي نتناولها بشكل يومي، والتي يسهل استخدامها كأقنعة طبيعية آمنة لبشرة مثالية، حسب «فستاني».

قناع الجرجير

١- امزجي كوبا من عصير الجرجير مع ٤/١ كوب ماء ورد ثم ضعيهما في الخلاط.

٢- قومي بتصفية الخليط السابق جيدًا.

٣- في وعاء آخر قومي بخلط ملعقة كبيرة عسل وملعقة كبيرة شوفان و٢/١ ملعقة كبيرة نشا.

٤- اخلطي مزيج الجرجير مع الخليط السابق حتى يصبح قوامهما عجينا.

٥- اغسلي بشرتك جيدًا قبل تطبيق القناع عليها، واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.

قناع المعدنوس

١- اغسلي أوراق المعدنوس جيدًا قبل الاستخدام.

٢- امزجي القليل من أوراق المعدنوس مع ٥ ملاعق من الحليب في الخلاط.

٣- قومي بتطبيق القناع على الوجه واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

قناع السبانخ

١- اغسلي أوراق السبانخ جيدًا للتخلص من الأتربة العالقة بها.

٢- ضعي القليل من أوراق السبانخ في الخلاط مع ٣ ملاعق ماء ورد.

٣- ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء البارد.