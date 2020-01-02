استخدام الكاتشاب لتقشير البشرة

استخدام الكاتشاب لتقشير البشرة (أرشيفية:انترنت)

تلجأ العديد من النساء لوسائل قد تعد غريبة للعناية بالبشرة، بعيدا عن الكريمات والمساحيق المتوافرة في الأسواق.

حيث تستخدم الكثيرات الكاتشاب لتقشير البشرة، واستعادة نعومتها ونضارتها بخطوات بسيطة في المنزل، حسب موقع «وان غود ثينغ».

ما تحتاجين إليه هو كاتشاب طماطم، وقطعة من القماش، ومطرٍّ للبشرة، ونقدم إليك الخطوات لتقشير البشرة بالكاتشاب.



1- اغسلي وجهك في البداية، ثم ضعي طبقة رقيقة من الكاتشاب على بشرتك مع الحرص على تفادي منطقة العينين.

2- اتركي الكاتشاب على وجهك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وبالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة فيفضل البدء بمدة أقصر، لمعرفة ردة فعل البشرة على الكاتشاب في المرة الأولى.

3- استخدمي القطعة القماشية بعد بلها بالماء لإزالة الكاتشاب عن وجهك بلطف، وتجنبي فرك أو حف الجلد بشكل قاس.

4- جففي وجهك بمنشفة، وضعي المرطب على بشرتك للحفاظ على ترطيبها، وكرري هذه العملية مرة في الأسبوع.