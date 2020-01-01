النشا للعناية ببشرتك

النشا من مواد المطبخ الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت، والتي يمكن من خلالها الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وحيوية، واليوم سنتعرف على مجموعة ماسكات النشا لتفتيح البشرة وفقًا لموقع «الموضوع».

ماسك النشا والزباي لتفتيح الجسم

- يتم خلط ملعقتي زبادي مع ملعقة نشا و1/2 ملعقة عصير ليمون، بعدها يوضع الماسك على الجسم ويترك لنحو 20 دقيقة، ثم يشطف بماء فاتر ويكرر مرتين أسبوعيًّا.