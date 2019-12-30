بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 10:54 صباحا

عقب ديفيليه أسطوري وتصميمه أغلى فستان في العالم، والذي ارتدته الفنانة مي عمر ووصل ثمنه إلى 15 مليون دولار أهدى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري ١٠ فساتين من آخر تصميماته لفتيات سرطان 57357 احتفالا بشفائهن أثناء تكريمه بمؤسسة مرضى السرطان 57357.

وأهدى البحيري الفتيات المحاربات اللاتي شفين بنسبة ٨٠% الفساتين لرسم المزيد من البسمة ودفعهن بطاقة إيجابية تساعدهن على إتمام الشفاء.

وتميزت تصميماته للفتيات باللون الوردي المميز لهن، ووعد بأنه مسؤول عن فساتين هؤلاء الأطفال المحاربات لهذا المرض وحتى تصميم فساتين زفافهن.

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