الفرق بين تنظيف البشرة العادي والعميق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 02:38 مساء

تنظيف البشرة من الخطوات المهم اتباعها بشكل مستمر لحماية البشرة من تجمع الدهون وظهور البثور والهالات السوداء.

وهناك نوعان من التنظيف عميق وعادي ولكلّ منهم روتين يختلف عن الآخر سواء من ناحية التوقيت أو الطريقة أو حتّى من ناحية الفوائد.

وكلّ نوع تنظيف مكمّل للآخر للحصول على بشرة شابة ونضرة، ولذلك توضح خبيرة التجميل رحمة مصطفى عبدالعزيز الفرق بينهما وطريقة تطبيقهما تعرفي عليهما معنا.

تنظيف البشرة العادي
تنظيف البشرة العادي هو الروتين اليومي صباحا ومساء، بمعنى آخر غسل الوجه بمنظّف خاص مناسب لنوع بشرتكِ واستخدام تونر لقبض المسام وترطيب البشرة المستمر.الخطوات دي مهمه جدا لأنها تعمل على إزالة الأوساخ والمكياج على سطح البشرة دون اختراق أعماقها، بس مش هيخلصك مية ف المية من تلوثات البيئة.

ولاختيارغسول مناسب لنوع بشرتكِ:
- صاحبة البشرة دهنية، مناسب ليها غسول مصنوع من الطين أو الفحم.
- البشرة العادية، مناسب غسول على شكل رغوة Cleansing Foam.
- البشرة الجافة مناسب غسول الشبيه بالمرهم ويُعرف بـCleansing Balm أو الذي يأتي على شكل كريم غنيّ بالحليب Cleansing Milk.

فوائد تنظيف البشرة العادي:
- المحافظة على صحّة البشرة.
- زيادة إشراق ونضارة البشرة.
- تنشيط الدورة الدّمويّة في الوجه.
- التخلّص من الرواسب العالقة على سطح الجلد.

تنظيف البشره العميق:
- هو عبارة عن تطبيق ماسكات غنية بمواد طبيعية تقوم على تنقية أنسجة البشرة من الشوائب بشكل عميق وليس سطحياً.
- يساعد هذا التنظيف على إزالة الغبار، الأوساخ، الدهون المتراكمة والجلد الميّت من على البشرة بشكل دقيق.
- يجب القيام بهذا الروتين مرة في الشهر لا أكثر، لضمان صحة البشرة ونضارتها وده بيتعمل في مراكز التجميل والعناية بالبشرة ويجب أن يكون على يد متخصص.

فوائد تنظيف البشرة العميق:
- تنظيف البشرة بشكل عميق لا سطحي.
- إزالة الأوساخ والزيوت عن سطح البشرة.
- جعل البشرة أكثر مرونة ونظيفة.
- التخلّص من كلّ الشوائب
- تنظيف البشرة من دون تجريدها من الرطوبة.
- السماح باختراق العناصر النشطة الموجودة في المستحضرات أعماق الجلد.
- الحفاظ على نظافة المسامات.
- معالجة حب الشباب والبثورالسودة والبيضة.
- جعل البشرة ناعمة.
- ترطيب البشرة بعمق.
 

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