أفضل أجهزة ليزر لإزالة الشعر

تهدف عمليات ازالة الشعر بالليزر لمعالجة نمو الشعر، ومن أجل منع عودته مجددا في مناطق الجسم التي لا يرغب الشخص بنمو الشعر فيها، لأسباب تجميلية، أو بدافع علاج الشعر الزائد.

توجد العديد من الفوائد لإزالة الشعر باللّيزر، وتتفوق هذه الطريقة على غيرها من الطرق التقليدية رغم تكلفتها الباهظة. ومن هذه الفوائد:

الكفاءة:

- إذ يعتبر الليزر من أكثر طرق إزالة الشعر كفاءة، وتأثيره يدوم على المدى الطويل ويمكنه إزالة الشعر غير المرغوب فيه من جميع مناطق الجسم.

السرعة:

- إذ يزيل الليزر الشّعر بشكل دائم في وقت قصير بعكس باقي الوسائل.

الفعالية

- إذ تتطلب إزالة الشعر بالليزر عدة جلسات لضمان إزالة الشعر بشكل دائم، ولا تتعدى ثماني جلسات.

الشعور البسيط بالألم:

- فإزالة الشعر بالليزر أقل ألما من إزالته بالشمع أو الخيط، وتتم معالجة الجلد بكريم مخدر قبل العلاج لأنه قد يؤدي إلى الشعور بألم بسيط مع كل نبضة من الليزر.

ندرة الآثار الجانبية:

- فالآثار الجانبية لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بالليزر نادرة وغير دائمة والآثار هي، الاحمرار، أو الألم، أو التّورم، وتتلاشى هذه الأعراض بسرعة. وللتقليل من نسبة حدوث أي أثر جانبي يجب الذهاب إلى العيادات المختصة الموثوقة، والعلاج لدى المُختصين الموثوقين.

وهناك انواع عديدة من أجهزة الليزر نقدم اليك بالفيديو شرح لها تعرفي معنا على الأنواع وفقا لموقع «يوتيوب» وقناة دكتور محمد الناظر.



