أفضل أجهزة ليزر لإزالة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 02:11 مساء

تهدف عمليات ازالة الشعر بالليزر لمعالجة نمو الشعر، ومن أجل منع عودته مجددا في مناطق الجسم التي لا يرغب الشخص بنمو الشعر فيها، لأسباب تجميلية، أو بدافع علاج الشعر الزائد.
توجد العديد من الفوائد لإزالة الشعر باللّيزر، وتتفوق هذه الطريقة على غيرها من الطرق التقليدية رغم تكلفتها الباهظة. ومن هذه الفوائد:

الكفاءة:
- إذ يعتبر الليزر من أكثر طرق إزالة الشعر كفاءة، وتأثيره يدوم على المدى الطويل ويمكنه إزالة الشعر غير المرغوب فيه من جميع مناطق الجسم.

السرعة:
- إذ يزيل الليزر الشّعر بشكل دائم في وقت قصير بعكس باقي الوسائل.

الفعالية
- إذ تتطلب إزالة الشعر بالليزر عدة جلسات لضمان إزالة الشعر بشكل دائم، ولا تتعدى ثماني جلسات.

الشعور البسيط بالألم:
- فإزالة الشعر بالليزر أقل ألما من إزالته بالشمع أو الخيط، وتتم معالجة الجلد بكريم مخدر قبل العلاج لأنه قد يؤدي إلى الشعور بألم بسيط مع كل نبضة من الليزر.

ندرة الآثار الجانبية:
- فالآثار الجانبية لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بالليزر نادرة وغير دائمة والآثار هي، الاحمرار، أو الألم، أو التّورم، وتتلاشى هذه الأعراض بسرعة. وللتقليل من نسبة حدوث أي أثر جانبي يجب الذهاب إلى العيادات المختصة الموثوقة، والعلاج لدى المُختصين الموثوقين.

وهناك انواع عديدة من أجهزة الليزر نقدم اليك بالفيديو شرح لها تعرفي معنا على الأنواع وفقا لموقع «يوتيوب» وقناة دكتور محمد الناظر.


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية