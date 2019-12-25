لمسات ساحرة لسماح مهران في «فاشون أوورد»

قدمت مصممة الأزياء المصرية سماح مهران العرض الخاص بها، ضمن فعاليات «إنترناشونال فاشون أوورد» بنسخته السادسة برئاسة أحمد عليوة، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، التقطت عدسات المصور الرسمي للمهرجان، أحمد عرفة، فساتين السهرة للمصممة وفستان الزفاف الذي ارتدته الفنانة ملك قورة.

وجاء الفستان بتصميم ملكي مميز حاز إعجاب الحضور منذ الطلة الأولى، من اللون «الأوف وايت» المزين بالتطريزات البيضاء، مع اعتماد قورة على ماكياج بسيط يظهر ملامحها وتسريحة شعر منسدل على الظهر مزين بطرحة زفاف طويلة جدًّا من نفس لون الفستان.

فيما قالت مصممة الأزياء سماح مهران، إنها شرفت بوجودها بمهرجان «إنترناشونال فاشون أوورد» ضمن قائمة من المصممين العرب.

