تنسيق عقد التشوكر مع مختلف إطلالاتك

عادت موضة عقد التشوكر (Choker) لتكون ضمن أبرز صيحات إكسسوارات موسم الخريف والشتاء الحالي.

وتنوعت موديلات التشوكر حين تم تقديمها من جديد، وذلك كي تتناسب مع أذواق أغلب السيدات والفتيات بمختلف أعمارهن، وفق «فستاني».

مع الأزياء الكاجوال

عندما ظهرت موضة الإكسسوارات التشوكر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كان يتم تنسيقها مع الملابس العملية بشكل كبير وذلك نظرًا لأنها ملائمة لأغلب الملابس الكاجوال. فيمكنك تنسيقها مع البلوزات أو الجواكيت بطريقة سهلة وبسيطة، خاصة إن كانت مميز بفتحة صدر دائرية أو «V» وأيضًا مع الملابس ذات العنق المرتفع. ولكن انتبهي باختيار موديل التشوكر الذي يتميز بتصميم معدني بسيط أو بارتداء الشكل المصنوع من الجلود.

مع الملابس الرسمية

صيحة العقد التشوكر من أبرز الإكسسوارات التي يمكنكِ اختيارها وتنسيقها بسهولة مع الملابس الرسمية على طريقة مدوني الموضة، حيث إنها سوف تكون مناسبة مع البدل والتنورة والبليزر الرسمي بشكل كبير. وذلك حين تختاري موديل التشوكر الجلد المزين بالتفاصيل المعدنية أو مع شكل التشوكر المرصع بالفصوص الملونة أو اللؤلؤ بطريقة فخمة.

مع ملابس السهرة

هناك نوعان من التشوكر بإمكانكِ اختيارها في إطلالة السهرة، الأول وهو العقد الضخم المعدني الذي يتناسب أكثر مع ملابس السهرة العصرية أو الجريئة. والثاني التشوكر المزين بالفصوص الملونة، التي تتوافق مع الملابس الكلاسيكية لتمنحكِ مظهرًا فخمًا. لهذا انتبهي جيدًا عند اختيار شكل القلادة التي تتناسب مع إطلالة السهرة للحصول على مظهر مثالي متناسق.