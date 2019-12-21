الفازلين والبزار للقضاء على المناطق الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 11:24 صباحا

تفضل الكثير من النساء اللجوء إلى وسائل طبيعية منزلية الصنع خالية من المواد الكيماوية للعناية بالمظهر الخارجي، لذلك نقدم لك واحدة من الوصفات المنزلية التي تقضي تماما على المناطق الداكنة من الفازلين والبزار، تعرفي إلى طريقة تحضيرها وتطبيقها معنا وفقا لموقع «الموضوع».

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الجمالية التي يتم استخدامها، والتي تتميّز بظهور نتيجتها من المرة الأولى للاستخدام، حيث تعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الوجه والجسم أو إعطاء البشرة لونا واحدا متجانسا. كما تعمل على التخلّص من آثار حبوب الشباب في جميع مناطق الجسم والحصول على بشرة لامعة وناعمة.

المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقتان من البزار المخصص للبشرة (موجود لدى العطار).
ملعقتان من الفازلين
زيت زيتون
قومي بإضافة الفازلين إلى بودرة البزار وإضافة زيت الزيتون إليهما، يترك هذا المزيج على الجسم أو الوجه لمدة 30 دقيقة، ثمّ يشطف بالماء الفاتر، وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيا على الأقل للحصول على أفضل النتائج.
 

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