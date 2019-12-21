الفازلين والبزار للقضاء على المناطق الداكنة

تفضل الكثير من النساء اللجوء إلى وسائل طبيعية منزلية الصنع خالية من المواد الكيماوية للعناية بالمظهر الخارجي، لذلك نقدم لك واحدة من الوصفات المنزلية التي تقضي تماما على المناطق الداكنة من الفازلين والبزار، تعرفي إلى طريقة تحضيرها وتطبيقها معنا وفقا لموقع «الموضوع».

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الجمالية التي يتم استخدامها، والتي تتميّز بظهور نتيجتها من المرة الأولى للاستخدام، حيث تعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الوجه والجسم أو إعطاء البشرة لونا واحدا متجانسا. كما تعمل على التخلّص من آثار حبوب الشباب في جميع مناطق الجسم والحصول على بشرة لامعة وناعمة.