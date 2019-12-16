5 خطوات لمنع سيلان الكحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 02:53 مساء

يعتبر الكحل أحد أهم مستحضرات التجميل عند المرأة، فهو يعطي العين رونقًا وجمالًا ملحوظًا، ولا يمكن للمكياج أن يكتمل من دونه، ففي دقائق معدودة يمنحكِ إطلالة رائعة ونظرة عينين ملفتة لكن سرعان ما يتعرض للسيلان واتلاف أناقتك ومكياجك الناصع. تعرفي معنا على خطوات الحفاظ على الكحل وعدم سيلانه وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

- اختيار نوع كحل مضمون من ماركات معروفة، كما يمكن شراء نوعٍ مضادٍ للمياه.
- استخدام بودرة وظلال العيون من لون البشرة أو أسود تحت الرموش السفلية لتمتص أي كحل سائل.
- يمكن تمرير قلم الكحل على نار خفيفة والانتظار لثوان حتى يبرد ومن ثم وضعه حول العين.
- ننصحك بزيارة طبيب في حال كان دمع العين هو السبب لأن ذلك يعني وجود حساسية ويجب معالجتها.
- في حال سيلان الكحل، يمكن وضع القليل من كريم الترطيب المناسب للبشرة ومسح الكحل السائل عند الزوايا وأسفل الجفنين، ثم وضع طبقة خفيفة من بودرة الوجه بدلًا عن تلك التي محيت أثناء مسح الكحل السائل.
 

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