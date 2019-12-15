كليمانس بوتينو ملكة لجمال فرنسا 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 02:09 مساء
توجت ملكة جمال غوادلوب على عرش الجمال الفرنسي 2020 في مرسيليا (أ ف ب)

توجت ملكة جمال غوادلوب على عرش جمال فرنسا للعام 2020 السبت في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

والفائزة التي اختارها مشاهدو محطة «تي إف 1» هي طالبة ماجستير في تاريخ الفن في جامعة سوربون في باريس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتبلغ من العمر 22 عامًا وطولها 1.75 متر، وقالت الفائزة إنها شغوفة بالفن، ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو، وأكدت بوتينو المقيمة في باريس منذ سنتين بعد فوزها: «سأبقى أنا نفسي متواضعة ولطيفة، لكن أفضل».

وردًّا على سؤال حول انتقادات الحركات النسوية لهذه المسابقة التي تعتبرها تمييزية وبالية، ردت ملكة جمال فرنسا بالقول: «إن المسابقة تشجع الشابات على القيام بما يرغبن به وما يؤمن به، وتطبق المرأة المبادئ النسوية في حياتها اليومية من خلال عملها وتأسيس عائلة».

وتنافست بوتينو في المرحلة النهائية مع أربع متسابقات أخريات هن ملكة جمال بروفونس وتاهييتي وبورغونييه وكوت دازور، وشاركت في المسابقة 30 شابة.

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