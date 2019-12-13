التقشير طريقك للحصول على بشرة نضرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 08:04 صباحا

تحتاج البشرة إلى ترطيب مستمر خلال فترة الشتاء لما تعانيه من جفاف بسبب برودة الطقس، لكن إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة رطبة نضرة دوما، فما عليك سوى التقشير المستمر للبشرة، لذلك نقدم إليك أقنعة منزلية سهلة التطبيق لتقشير البشرة وترطيبها بأقل التكاليف، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

قناع الترمس وزيت الزيتون
المكونات:
ملعقة كبيرة ترمس مطحون ناعم
ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير والاستخدام:
اخلطي المكونات بعضها مع بعض، ثم افركي بشرتك بخفة بحركات دائرية، واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري هذه الطريقة مرة في الأسبوع.

قناع القهوة وماء الورد
المكونات:
ملعقة كبيرة قهوة
ملعقة كبيرة ماء ورد
ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي المكونات معا حتى يختلط بعضها مع بعض.
- وزعي الماسك على بشرتك، واتركيه 30 دقيقة واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري هذه الطريقة مرة في الأسبوع.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النخيل العربي.. أقدم الأشجار المزروعة في العالم على قائمة تراث اليونسكو