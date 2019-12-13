التقشير طريقك للحصول على بشرة نضرة

تحتاج البشرة إلى ترطيب مستمر خلال فترة الشتاء لما تعانيه من جفاف بسبب برودة الطقس، لكن إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة رطبة نضرة دوما، فما عليك سوى التقشير المستمر للبشرة، لذلك نقدم إليك أقنعة منزلية سهلة التطبيق لتقشير البشرة وترطيبها بأقل التكاليف، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

قناع الترمس وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة ترمس مطحون ناعم

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات بعضها مع بعض، ثم افركي بشرتك بخفة بحركات دائرية، واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري هذه الطريقة مرة في الأسبوع.

قناع القهوة وماء الورد

المكونات:

ملعقة كبيرة قهوة

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي المكونات معا حتى يختلط بعضها مع بعض.

- وزعي الماسك على بشرتك، واتركيه 30 دقيقة واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري هذه الطريقة مرة في الأسبوع.

