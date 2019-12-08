سميرة سعيد تلفت الأنظار بالأفعى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 01:57 مساء

خطف تصميم فستان الفنانة سميرة سعيد في العرض المباشر الرابع من «ذا فويس» (The Voice) الأنظار بقوة، وذلك بسبب التصميم الغريب الذي اعتمدته.

اختارت فستاناً قصيراً مخملي الخامة من اللون الكحلي يحمل توقيع David Koma، ويكشف الموديل عن أحد كتفيها مع وجود نقش برسمة الأفعى باللون الفضي تمتد على الكم بشكل لافت.

وتفاعل الجمهور بقوة مع إطلالة سميرة سعيد في العرض الرابع من ذا فويس، حيث تغزل محبوها في جرأتها في اختيار الموديلات التي تطل بها، وحرصها الدائم على التنوع في أزيائها.

شاهدي معنا صور إطلالتها واستوحي منها ما يناسبك.
 

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