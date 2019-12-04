قناع تجميلي من الرذاذ لإخفاء الندوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 04:09 مساء

طرحت مجموعة يابانية لمستحضرات التجميل قناعا للوجه عبارة «بشرة» من الألياف النانوية بواسطة رذاذ، وبعد وضع كريم مرطب على الوجه، يمكن استخدام رذاذ ينشر أليافا نانوية بحجم جزء من المئة من شعرة.

وتتجمع الألياف النانوية هذه التي لم يكشف عن مكوناتها بسرعة لتشكيل طبقة شفافة على الجلد لها قدرة على امتصاص الرطوبة تاركة المنطقة تتنفس، وذلك وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويمكن وضع هذه «البشرة الثانية» ليلا أو سحبها بعد دقيقة تقريبا.

وقال ماسايوكي أوشياما وهو خبير بشرة في مجموعة كاو التي تقف وراء هذا الابتكار «إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها مسحوق تجميل هذه التكنولوجيا».

وطور الرذاذ مع «باناسونيك» واحتاج إلى أبحاث استمرت عشر سنوات على ما أضاف أوشياما.

ورغم كلفته العالية البالغة 50 ألف ين (حوالي 416 يورو تقريبا)، ترى مجموعة كاو أن مبيعات المنتج قد تصل إلى مئة مليار ين سنويا (832 مليون يورو) إذا استخدم أيضا في السوق الطبية لمعالجة الندوب أو حروق أو جروح بتكنولوجيات مختلفة.
 

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