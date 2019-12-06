بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن الدرمارولر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 09:04 صباحا

ذاع مؤخراً صيت الدرمارولر، وهي أداة تحتوي على تجمع من الإبر الدقيقة التي تستخدم لوخز البشرة وفروة الرأس لأغراض تجميلية عديدة، فما حقيقة الديرما رولر؟ وما هي فوائدها؟

الدرمارولر Dermaroller من أشهر الوسائل المستخدمة في التجميل لعلاج آثار الجروح وحب الشباب والتجاعيد والنضارة.

كيف تعمل الدرمارولر؟
- مبدأ الدرمارولر بسيط، فعند تمرير الرأس المحتوي على الإبر الدقيقة على البشرة، تقوم هذه الإبر باختراق البشرة وصولاً إلى عمق معين لتساعد على تفتيت النسيج المكون للندوب والمساعدة على تجديده.
- كما تتسبب الدرمارولر برد فعل شفائي لدى الجسم، فيبدأ بإنتاج خلايا جديدة وكميات كبيرة من الكولاجين والإيلاستين في المنطقة التي تم تمرير الديرما رولر عليها.
- ويستطيع المستخدم تكرار العملية لدى الطبيب أو في المنزل عدداً معيناً من المرات، قبل أن يتمكن من رؤية نتائج ملحوظة بعد البدء بفترة لا تقل عادة عن 3-6 أشهر.
ونقدم إليكِ في الفيديو التالي أشهر 10 أسئلة حول الدرمارولر، وذلك وفقا لقناة الدكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».

 

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