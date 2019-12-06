بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن الدرمارولر

ذاع مؤخراً صيت الدرمارولر، وهي أداة تحتوي على تجمع من الإبر الدقيقة التي تستخدم لوخز البشرة وفروة الرأس لأغراض تجميلية عديدة، فما حقيقة الديرما رولر؟ وما هي فوائدها؟

الدرمارولر Dermaroller من أشهر الوسائل المستخدمة في التجميل لعلاج آثار الجروح وحب الشباب والتجاعيد والنضارة.