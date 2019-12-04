بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:27 مساء

من المعروف أن الدم يتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية، وإضافة إلى كل ذلك هناك ما يسمى البلازما، والبلازما هي سائل أبيض يميل للصفرة وهو ما يعطي سيولة للدم ويسهل حركته.

يتكون سائل البلازما من الماء والبروتينات وأيونات غير عضوية ومواد عضوية وغازات مذابة، وتعتبر وظيفة البلازما الأساسية في الجسم هي نقل الغذاء للخلايا، كما أنها تقوم بنقل نواتج عملية الأيض.

عند حقن فروة الرأس أو البشرة بالبلازما تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين والبروتين وهما مادتان مكونتان للطبقة الثانية الوسطى للجلد، وهما ما يعطيان البشرة النضارة والحيوية ويجعل فروة الرأس قوية وصحية .

لكن اختلفت الدراسات حول فاعلية الحقن بالبلازما من عدم فاعليتها، لذلك نقدم إليكِ كل ما ترغبين في معرفته في الفيديو التالي، تابعيه معنا وفقًا لموقع «يوتيوب» وقناة دكتور محمد الناظر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
الدولار يواصل مساره الهابط أمام الدينار
ليبيا
الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة
ليبيا
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المحكمة العليا بكندا تغرم شرطيا أصدر مخالفة لسيدة رفضت الإمساك بمسند السلالم الكهربائية