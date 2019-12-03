تخلصي من البقع الداكنة بهذه الطريقة

اختلاف لون البشرة وظهور البقع الداكنة من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات ويسعين دائما لإيجاد حلول فعالة للقضاء على هذه المشكلة، والتي تظهر غالبا بسبب تشقق البشرة وجفافها، عدم الاعتناء بها وعدم تطبيق الكريمات المرطّبة وعدم تقشيرها من فترة الى أخرى للتخلّص من الجلد الميّت.

لذلك نقدم إليكِ خلطة طبيعية من الشوفان للقضاء على هذه المشكلة تماما لأن الشوفان يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، الأمر الذي يساعد في تهدئة البشرة من التهيّج والاحمرار كما يعمل على ترطيب البشرة من العمق، ومنع جفافها.

ويساعد في تبييض البشرة ومنحها إشراقة، إذ يعمل كمقشّر فعال كما يحتوي على الفيتامين E وحمض الفيروليك، اللذين يعملان كمضادات للأكسدة التي تؤخّر ظهور علامات الشيخوخة تعرفي معنا على مكونات القناع و طبقيه بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق

3 ملاعق من الشوفان المطحون

ملعقة من العسل

ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الملح

- امزجي المكوّنات وطبّقي المزيج على المنطقة المستهدفة لمدّة 10 دقائق. دلّكي بعدها المنطقة لمدّة دقيقتين ثم تشطف بماء فاتر وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتائج.

