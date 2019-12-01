الدحي والليمون للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 02:22 مساء

تمثل الرؤوس السوداء مشاكل كبيرة في الإطلالة والحصول على بشرة نضرة، وتجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى ندوب تظل بارزة على الوجه لا تختفى إلا بعمليات تجميل عن طريق الليزر.
لذلك نقدم إليك طرقا طبيعية للتخلص من هذه المشكلة تماما وذلك وفقا لموقع «بشرتك دوت كوم».

الدحي والعسل
قناع الدحي والعسل هو طريقة رائعة للتخلص من الرؤوس السوداء. يمكن وضع الخليط على جميع أنحاء الوجه، وعندما تشعرين بشد الجلد قومي بإزالة القناع بالماء الدافئ، لن يؤدي هذا الخليط فقط إلى إزالة الرؤوس السوداء، بل سيجعل بشرتك نضرة.

عصير الليمون
عصير الليمون يزيل خلايا الجلد الميتة ويخلصك أيضا من الرؤوس السوداء، استخدمي عصير الليمون الطازج قبل الذهاب إلى السرير، لتنظيف البشرة، مع التركيز على منطقة الرؤوس السوداء.
 

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