تعرفي إلى سبب تساقط شعرك في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 11:14 صباحا
تعرفي إلى سبب تساقط شعرك في الشتاء (ارشيفية:انترنت)

يتساقط في الشتاء بشكل متزايد بسبب نقص فيتامين دي الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

فنقص فيتامين دي له تأثير سلبي على دورات نمو الشعر، وفقدان قوة الجذور، مما يسرع تساقط الشعر، حسبما قالت مجلة «إن ستايل» الألمانية المعنية بالصحة والجمال.

وتنصح «إن ستايل» بالعناية الجيدة بفروة الرأس، بالمنتجات المخصصة للعناية بها، والمحتوية على خلاصة الكركم والجينسانغ، التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين بي 6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك، وإلى جانب منتجات العناية المناسبة، يجب أيضا التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف في أيام الشتاء المشمسة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين دي.

وتلعب التغذية الصحية دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة والقوة، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والخضراوات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين بي 7، مثل رقائق الشوفان والكبد البقري، وصفار البيض.

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