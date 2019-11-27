البزار لعلاج قشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 05:07 مساء

للبزار «الكركم» فوائد جمالية عديدة، فيسهم البزار في معالجة مشكلة تساقط الشعر من خلال أقنعة تغذي وتكثف الشعر.
كما يعمل الكركم على تقوية الدورة الدموية ويعزز فروة رأسك، فيمنعها من إفراز الدهون، وبالتالي يمنع ظهور القشرة. واليوم نقدم إليك خلطة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة تماما، تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- ملعقة من البزار
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند
- 5 قطرات من زيت إكليل الجبل
- امزجي المكونات جيدا وطبقي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة. اغسلي بعدها شعرك بالطريقة الاعتيادية وتأكدي من تنظيفها من الماسك جيدا.
 

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